Vaccini | fondatrice comunità Shalom | se mi multano non pago

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini fondatrice

ANSA Nuova Europa

... ma perché non mi fido di tutte le balle che hanno detto su questi", ha detto prima del ... qualora prendessi la multa per il vaccino, non la pago", ha proseguito suor Rosalina,nel ......del Journal of the Royal Society of Medicine ha ricostruito i costi di produzione dei, che ... Fatim Hassam ,dell'ente sudafricano Health Justice Initiative, ha dichiarato: "Un'...Suor Rosalina Ravasio si occupa di tossicodipendenti: il ct azzurro ha fatto visita ai ragazzi anche prima di Natale. «Se mi multano - dice lei - io non pago. Il vaccino non lo voglio fare» ...E' disposta a vaccinarsi con una dose solo se lo Stato firma una lettera in cui si impegna a darle un risarcimento di 7 milioni nel caso le succeda qualcosa. (ANSA) ...