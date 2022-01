Un' indagine di DigitAlly rileva gap di competenze tecniche a favore degli uomini | mentre le ragazze hanno maggiori digital e soft skill

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Svilupparei sarà un fattore chiave per entrare nel mercato del lavoro, alla luceobiettivi del Pnrr, e tra lesembra esserci una migliore predisposizione. Tuttavia, nei primi anni di pratica in azienda, si genera un gap di. Louno studio realizzato da y, startup che punta a formare e inserire i profilii più richiesti, in un network di oltre 80 aziende. L’, che ha rivelato come i giovani rappresentino un’incredibile opportunità per le aziende che devono affrontare le prossime sfide della trasformazionee, ha preso in esame 1500 figure junior. Il 70% delle ...