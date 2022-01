Ucraina, tra Blinken e Lavrov discussioni "franche e sostanziali" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo un incontro tra il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, e il suo omologo russo, Sergey Lavrov, a Ginevra, nell'ambito delle discussioni sull'Ucraina, Blinken stesso dichiara che le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo un incontro tra il capo della diplomazia americana, Antony, e il suo omologo russo, Sergey, a Ginevra, nell'ambito dellesull'stesso dichiara che le ...

