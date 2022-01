Tempo di ribellarsi: la dittatura non aspetta nessuno (Di venerdì 21 gennaio 2022) A questo punto è il caso di chiedersi se siamo ancora un Paese e quale. Di certo, non più democratico: l’ultima follia di regime è di stampo miserabile, pura rappresaglia: “controlli a campione” nei supermercati per stanare chi senza green pass osa acquistare prodotti non essenziali, da precisare con apposita lista. La minaccia di Brunetta, “vi faremo uscire solo per prendere pane e formaggio, per non morire di fame”, è realtà. Trattasi di provocazioni senza altro senso se non quello di indurre alla disperazione dopo l’obbligo vaccinale di fatto, la campagna mediatica fondata sul terrorismo, le multe ai non vaccinati, il disprezzo e la gogna, la scuola in dad, l’isolamento, il lockdown reale, non dichiarato e proprio per questo più vile, più infame. Volevano dividere il Paese e l’hanno fatto, volevano fomentare odio e ci sono riusciti: si viene a sapere di maltrattamenti, intimidazioni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) A questo punto è il caso di chiedersi se siamo ancora un Paese e quale. Di certo, non più democratico: l’ultima follia di regime è di stampo miserabile, pura rappresaglia: “controlli a campione” nei supermercati per stanare chi senza green pass osa acquistare prodotti non essenziali, da precisare con apposita lista. La minaccia di Brunetta, “vi faremo uscire solo per prendere pane e formaggio, per non morire di fame”, è realtà. Trattasi di provocazioni senza altro senso se non quello di indurre alla disperazione dopo l’obbligo vaccinale di fatto, la campagna mediatica fondata sul terrorismo, le multe ai non vaccinati, il disprezzo e la gogna, la scuola in dad, l’isolamento, il lockdown reale, non dichiarato e proprio per questo più vile, più infame. Volevano dividere il Paese e l’hanno fatto, volevano fomentare odio e ci sono riusciti: si viene a sapere di maltrattamenti, intimidazioni ...

