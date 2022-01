Sospesi i concerti a Las Vegas | Adele in lacrime sui social

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lasinin un video postato suiha annunciato lo slittamento a data da destinarsi dei 24che avrebbe dovuto tenere al Caesars Palace di Las, ogni venerdì e sabato fino a metà aprile. Il colpevole ancora una volta è il Covid con ritardi nelle consegne e un focolaio all’interno del suo team. Gli spettacoli di “A Weekend with” si annunciavano come la residenza più redditizia nella storia di Las. “Mi dispiace così tanto”, ha detto la cantante in un video pubblicato stanotte sui. “Il mio spettacolo non è pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse un buon spettacolo per voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ...

Entrerà in vigore lunedì 24 gennaio in Francia il pass vaccinale covid. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. Il pass potrebbe tuttavia "essere sospeso s ...
MUSICA. STASERA GIOCO IN CASA Teatro Duse, via Cartoleria 42, ore 21, ingresso 29-79 euro Dopo quasi due anni, Gianni Morandi torna a cantare sul palco del Teatro Duse riprendendo ...