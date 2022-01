Raoul Bova a processo: Rocío per la prima volta prende le sue difese (Di venerdì 21 gennaio 2022) In un’intervista esclusiva per il Corriere della sera, Rocío Muñoz Morales ha parlato di diverse tematiche, e non potevano mancare quelle che riguardano l’amore per il suo compagno Raoul Bova e tutta la situazione attorno a lui in questo periodo. Accusato di aggressione nei confronti di un automobilista che avrebbe rischiato di investire l’attrice, ormai è ufficiale la notizia secondo cui andrà a processo per rispondere alle accuse. Raoul Bova a processo, le parole di Rocío Muñoz Morales Una situazione delicata, quella in cui si vede coinvolto il bell’attore Raoul Bova. Secondo quanto raccontato, avrebbe aggredito un automobilista che, a causa di una manovra pericolosa con l’auto, avrebbe rischiato di investire ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022) In un’intervista esclusiva per il Corriere della sera,Muñoz Morales ha parlato di diverse tematiche, e non potevano mancare quelle che riguardano l’amore per il suo compagnoe tutta la situazione attorno a lui in questo periodo. Accusato di aggressione nei confronti di un automobilista che avrebbe rischiato di investire l’attrice, ormai è ufficiale la notizia secondo cui andrà aper rispondere alle accuse., le parole diMuñoz Morales Una situazione delicata, quella in cui si vede coinvolto il bell’attore. Secondo quanto raccontato, avrebbe aggredito un automobilista che, a causa di una manovra pericolosa con l’auto, avrebbe rischiato di investire ...

