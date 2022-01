Peste suina, Centinaio: Messi in campo fondi importanti (Di sabato 22 gennaio 2022) per sostenere settore ed export Made in Italy – “Con queste risorse il Governo mette in campo aiuti concreti e tempestivi agli allevamenti ed è vicino alle aziende della filiera suinicola e dell’indotto a essa collegata, con l’obiettivo di contenere i danni che possono derivare dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, commenta l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto legge Sostegni Ter che istituisce, tra le altre misure, due fondi con cui vengono stanziati complessivamente 50 milioni di euro per tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus della Peste suina africana e per risarcire gli operatori della filiera ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022) per sostenere settore ed export Made in Italy – “Con queste risorse il Governo mette inaiuti concreti e tempestivi agli allevamenti ed è vicino alle aziende della filiera suinicola e dell’indotto a essa collegata, con l’obiettivo di contenere i danni che possono derivare dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, commenta l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto legge Sostegni Ter che istituisce, tra le altre misure, duecon cui vengono stanziati complessivamente 50 milioni di euro per tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus dellaafricana e per risarcire gli operatori della filiera ...

