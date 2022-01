Omicron 2, la nuova sottovariante spaventa l'Inghilterra: più di 400 casi in (neanche) due mesi (Di sabato 22 gennaio 2022) La «variante sotto inchiesta» spaventa l'Inghilterra. Dal 6 dicembre le autorità inglesi hanno afferamato che Whole Genome Sequencing ha identificato 426 infezioni da... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 22 gennaio 2022) La «variante sotto inchiesta»l'. Dal 6 dicembre le autorità inglesi hanno afferamato che Whole Genome Sequencing ha identificato 426 infezioni da...

Advertising

regionepiemonte : Per la prima volta dopo 115 giorni dal 20 settembre 2021, la concentrazione virale nelle acque reflue del #Piemonte… - zazoomblog : Omicron 2 la nuova sottovariante spaventa lInghilterra: più di 400 casi in (neanche) due mesi - #Omicron #nuova… - msn_italia : Omicron 2, la nuova sottovariante spaventa l'Inghilterra: più di 400 casi in (neanche) due mesi - DiegoNatoli2 : RT @ErmannoKilgore: Omicron 2, la nuova sottovariante spaventa l'Inghilterra: più di 400 casi in (neanche) due mesi - IPopolino : RT @ErmannoKilgore: Omicron 2, la nuova sottovariante spaventa l'Inghilterra: più di 400 casi in (neanche) due mesi -