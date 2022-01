Non sarà Orsato l’arbitro di Milan-Juve: è indisponibile (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non sarà Daniele Orsato a dirigere il big match tra Milan e Juventus. Lo riferisce l’edizione online del Corriere dello Sport, che riporta che il motivo sarebbe da individuare in una non meglio specificata indisponibilità del fischietto di Schio. La designazione di Orsato aveva causato diverse polemiche. Anche e soprattutto a causa del fischio precoce che gli era scappato durante Juve-Roma in circostanze simili a quello scappato a Serra in Spezia-Milan, di cui si è tanto parlato in questi giorni. Al suo posto, sempre secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere scelto uno tra Di Bello, Var della partita di San Siro, Massa, impegnato a La Spezia, o Valeri. Si attendono ulteriori notizie. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) NonDanielea dirigere il big match trantus. Lo riferisce l’edizione online del Corriere dello Sport, che riporta che il motivo sarebbe da individuare in una non meglio specificata indisponibilità del fischietto di Schio. La designazione diaveva causato diverse polemiche. Anche e soprattutto a causa del fischio precoce che gli era scappato durante-Roma in circostanze simili a quello scappato a Serra in Spezia-, di cui si è tanto parlato in questi giorni. Al suo posto, sempre secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere scelto uno tra Di Bello, Var della partita di San Siro, Massa, impegnato a La Spezia, o Valeri. Si attendono ulteriori notizie. L'articolo ilNapolista.

