Mascherine e green pass su treni, bus e nei locali: la Polizia passa al setaccio il litorale romano (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ massima l’attenzione anche sul litorale per i controlli green pass da parte della Polizia di Stato. Nell’ultima settimana mirati e capillari servizi, potenziati in relazione all’andamento della curva epidemiologica e finalizzati al contrasto del diffondersi del Covid e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, hanno portato al controllo di 818 persone e alla sanzione di un uomo ed una donna che, appena scesi dal treno proveniente da Roma, sono stati trovati privi di certificazione verde. Non sono mancate verifiche amministrative alle attività commerciali presenti sul territorio e nei pullman, presso le stazioni ferroviarie e nei bar. 38 sono stati i locali controllati fra Anzio e Nettuno. I controlli degli uomini della Polizia di Stato continueranno nei ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ massima l’attenzione anche sulper i controllida parte delladi Stato. Nell’ultima settimana mirati e capillari servizi, potenziati in relazione all’andamento della curva epidemiologica e finalizzati al contrasto del diffondersi del Covid e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, hanno portato al controllo di 818 persone e alla sanzione di un uomo ed una donna che, appena scesi dal treno proveniente da Roma, sono stati trovati privi di certificazione verde. Non sono mancate verifiche amministrative alle attività commerciali presenti sul territorio e nei pullman, presso le stazioni ferroviarie e nei bar. 38 sono stati icontrollati fra Anzio e Nettuno. I controlli degli uomini delladi Stato continueranno nei ...

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - Adnkronos : #Covid in Gb, #BorisJohnson cancella restrizioni: via obbligo mascherine e green pass. - fisco24_info : Covid: Francia, super green pass in vigore da lunedì: Dal 2 febbraio via le mascherine all'esterno e smart working - CarenteStella : “Tempi maturi per mettere da parte Green Pass e mascherine” -