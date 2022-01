Isola dei Famosi 2022: tutti i personaggi di Uomini e Donne che potrebbero partecipare (Di venerdì 21 gennaio 2022) In questi mesi si stanno facendo i provini per comporre il cast di naufraghi che parteciperanno alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022, e tra questi come negli scorsi anni dovrebbero esserci anche alcuni personaggi diventati Famosi grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi. I nomi che vengono fatti con più insistenza appartengono senza dubbio ad alcuni partecipanti (o ex partecipanti) del trono over. In cima alla lista ci sono infatti Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti, entrambi ex della dama di punta del talk-show di Maria De Filippi, Gemma Galgani. Più improbabile invece che ad approdare in Honduras siano personaggi che sono ancora nel parterre come per esempio Armando Incarnato o Biagio Di Maro, che pure ha manifestato la sua voglia di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 gennaio 2022) In questi mesi si stanno facendo i provini per comporre il cast di naufraghi che parteciperanno alla nuova edizione dell’dei, e tra questi come negli scorsi anni dovrebbero esserci anche alcunidiventatigrazie adi Maria De Filippi. I nomi che vengono fatti con più insistenza appartengono senza dubbio ad alcuni partecipanti (o ex partecipanti) del trono over. In cima alla lista ci sono infatti Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti, entrambi ex della dama di punta del talk-show di Maria De Filippi, Gemma Galgani. Più improbabile invece che ad approdare in Honduras sianoche sono ancora nel parterre come per esempio Armando Incarnato o Biagio Di Maro, che pure ha manifestato la sua voglia di ...

