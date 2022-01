Il Covid influisce sulla fertilità degli uomini: lo studio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Washington – Il vaccino Covid non ha effetti collaterali sulla fertilità di uomini e donne che ricevono la dose di farmaco anti-Covid. E’ il risultato di uno studio, come riferisce la Cnn, che evidenzia un altro dato. Le possibilità di concepire un bambino diminuiscono per le coppie in cui l’uomo è stato infettato dal coronavirus nei 60 giorni precedenti: la malattia, infatti, potrebbe avere conseguenze sulla fertilità maschile, secondo lo studio pubblicato sull’American Journal of Epidemiology. “I risultati indicano che l’infezione da SarsCov-2 negli uomini potrebbe essere associata con un calo a breve termine della fertilità e che la vaccinazione non condiziona la fertilità in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) Washington – Il vaccinonon ha effetti collateralidie donne che ricevono la dose di farmaco anti-. E’ il risultato di uno, come riferisce la Cnn, che evidenzia un altro dato. Le possibilità di concepire un bambino diminuiscono per le coppie in cui l’uomo è stato infettato dal coronavirus nei 60 giorni precedenti: la malattia, infatti, potrebbe avere conseguenzemaschile, secondo lopubblicato sull’American Journal of Epidemiology. “I risultati indicano che l’infezione da SarsCov-2 neglipotrebbe essere associata con un calo a breve termine dellae che la vaccinazione non condiziona lain ...

