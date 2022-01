Disastro ambientale: due ex sindaci a processo nel Casertano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Due ex sindaci di Capua (Caserta) a processo per Disastro ambientale per la vicenda delle acque reflue urbane finite nel fiume Volturno a causa della carente manutenzione degli impianti di sollevamento delle rete fognaria. Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha infatti rinviato a giudizio l’ex primo cittadino Eduardo Centore, il dirigente ai lavori pubblici Francesco Greco ed Eleonora Castri, titolare di Agave, società cui era stata affidata la manutenzione degli impianti di sollevamento; i tre imputati affronteranno il dibattimento che inizierà ad aprile. Sosterrà invece il processo con rito abbreviato dopo l’estate l’altro ex sindaco di Capua Carmine Antropoli, già sotto processo per concorso esterno in associazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Due exdi Capua (Caserta) aperper la vicenda delle acque reflue urbane finite nel fiume Volturno a causa della carente manutenzione degli impianti di sollevamento delle rete fognaria. Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha infatti rinviato a giudizio l’ex primo cittadino Eduardo Centore, il dirigente ai lavori pubblici Francesco Greco ed Eleonora Castri, titolare di Agave, società cui era stata affidata la manutenzione degli impianti di sollevamento; i tre imputati affronteranno il dibattimento che inizierà ad aprile. Sosterrà invece ilcon rito abbreviato dopo l’estate l’altro ex sindaco di Capua Carmine Antropoli, già sottoper concorso esterno in associazione ...

