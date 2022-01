Amicizie pericolose Perché Putin stringe i legami con il Venezuela

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La sintonia tra il presidente russo, Vladimir, e il leader del regimeno, Nicolás Maduro, non è nuova. Ieri in una telefonata i due alleati hanno confermato la volontà di aumentare la cooperazione negli affari internazionali con una serie di accordi strategici. Con un comunicato stampa, il Cremlino ha spiegato che i due leader hanno discusso i dettagli di diversi progetti in materia energetica, commerciale, economica e non solo. È stata sottolineata, inoltre, la rilevanza della cooperazione per la gestione della pandemia, con la consegna del vaccino Sputnik V alle autorità sanitarie del. Per, il sostegno della Russia al governo dell’amico Maduro è “incrollabile”, per cui continuerà a contribuire nel rafforzamento della sovranità per garantire la crescita economica del ...