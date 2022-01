“Adesso basta, quella è una…”. GF Vip, gelo tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni (Di venerdì 21 gennaio 2022) I rapporti tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni si fanno sempre più tesi. Tutto è iniziato dopo che la mamma della Codegoni ha messo in guardia la figlia proprio dalla princess. Come se non bastasse, l’ex tronista, da allora, è sempre più vicina con Soleil Sorge. E proprio riguardo questa nuova alleanza Lulù perde le staffe con Sophie: “Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei”. E ancora Lulù Selassié: “Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) I rapporti traSelassié esi fanno sempre più tesi. Tutto è iniziato dopo che la mamma dellaha messo in guardia la figlia proprio dalla princess. Come se nonsse, l’ex tronista, da allora, è sempre più vicina con Soleil Sorge. E proprio riguardo questa nuova alleanzaperde le staffe con: “Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male.è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei”. E ancoraSelassié: “Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. ...

