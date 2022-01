Adele in lacrime annuncia il rinvio dei concerti a Las Vegas (Di venerdì 21 gennaio 2022) A sole 24 ore dall'inizio, Adele ha annunciato il rinvio di tutti i suoi concerti a Las Vegas. Un annuncio fatto dalla stessa cantante via Instagram in un video in cui appare in lacrime e molto dispiaciuta. La cantante ha spiegato che i ritardi dovuti alla pandemia, con metà dello staff malato, ha impedito di portare a termine lo show "Siamo stati svegli 30 ore di fila per trovare una soluzione", ha detto. "Sono così arrabbiata e così mortificata, sono molto dispiaciuta per tutti quelli che si erano messi in viaggio", "riprogrammeremo tutte le date lo stiamo facendo proprio ora finirò il mio show", "abbiamo dovuto affrontare tante cose e non è pronto".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) A sole 24 ore dall'inizio,hato ildi tutti i suoia Las. Un annuncio fatto dalla stessa cantante via Instagram in un video in cui appare ine molto dispiaciuta. La cantante ha spiegato che i ritardi dovuti alla pandemia, con metà dello staff malato, ha impedito di portare a termine lo show "Siamo stati svegli 30 ore di fila per trovare una soluzione", ha detto. "Sono così arrabbiata e così mortificata, sono molto dispiaciuta per tutti quelli che si erano messi in viaggio", "riprogrammeremo tutte le date lo stiamo facendo proprio ora finirò il mio show", "abbiamo dovuto affrontare tante cose e non è pronto".video width="746" height="420" ...

Agenzia_Ansa : A sole 24 ore dal debutto la pop star Adele ha annullato tutti i suoi concerti a Las Vegas. 'Mi dispiace così tanto… - luigimilani : Virus e spettacolo non vanno d'accordo, c'è poco da fare: #Adele in lacrime annulla le date a Las Vegas, fermati d… - RSD_studiodelta : RADIO STUDIO DELTA NEWS: Adele in lacrime annuncia che il covid ha bloccato la sua residency a Las Vegas - stefano688 : Adele (in lacrime) ha cancellato tutti i concerti a Las Vegas - rmc_official : In un video pubblicato sui social l'artista non riesce a nascondere tutta la sua commozione... #Adele #musica -