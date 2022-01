Adam Scherr | “Non sono in cerca di un contratto full-time”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno dei licenziamenti che ha fatto più scalpore in WWE è stato quello di, meglio conosciuto come Braun Strowman, avvenuto lo scorso giugno. Dopo il licenziamentoha fatto un’apparizione per la ROH al termine dell’evento Ring of Honor Final Battle: End of an Era e questo fine settimana sarà coinvolto in un match in coppia con l’ex compagno ai tempi della Wyatt Family, Erick Redbeard. Non indi unIntervistato da CBS Sport,ha spiegato di come non sia indi undar, e di come in questo periodo ha capito di come sia importante il tempo per la sua famiglia e per se stesso. Ecco le sue parole: “Non ...

Scherr is prioritizing his mental and physical wellbeing and won't rush into a full-time contract after nearly a decade with WWE.Erick Redbeard will forever be an important piece of The Wyatt Family. As Erick Rowan, he played an integral role beside Luke Harper as Bray Wyatt began his rise in WWE. Redbeard, whose real name is ...