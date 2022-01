Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2022 ore 07:30 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2022 ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA. CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma, IN PARTICOLARE ABBIAMO: CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E ANCORA CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022)DEL 20 GENNAIOORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA. CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A, IN PARTICOLARE ABBIAMO: CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E ANCORA CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA ...

