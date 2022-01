«Vedevo gli unicorni», la chat dello stupro di Capodanno e le parole della vittima: «Una doccia per lavare lo schifo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) La deposizione della ragazza che accusa di stupro tre ragazzi romani durante il Capodanno 2021 a Primavalle racconta la notte dell’orrore. «Non riuscivo a camminare, fissavo i muri. Tanti ragazzi hanno iniziato a parlarmi», dice. Ammette di «avere bevuto e fumato». Ma «non ho idea se qualcuno mi abbia messo qualcosa nel bicchiere. Ho iniziato a perdere i sensi», spiega la 16 enne, figlia di un diplomatico spagnolo. La ragazza, scrive la gip Tamara De Amicis, nell’ordinanza, è stata «abbandonata a un destino di dolore». La testimonianza, riportata oggi da Repubblica, risale al 2 gennaio 2021 davanti ai carabinieri della stazione La Storta. La deposizione «L’alcol stava sul tavolo accanto alla cucina, una mia amica mi riempiva il bicchiere e me lo portava. Ognuno credo abbia portato qualcosa. C’erano le canne, ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) La deposizioneragazza che accusa ditre ragazzi romani durante il2021 a Primavalle racconta la notte dell’orrore. «Non riuscivo a camminare, fissavo i muri. Tanti ragazzi hanno iniziato a parlarmi», dice. Ammette di «avere bevuto e fumato». Ma «non ho idea se qualcuno mi abbia messo qualcosa nel bicchiere. Ho iniziato a perdere i sensi», spiega la 16 enne, figlia di un diplomatico spagnolo. La ragazza, scrive la gip Tamara De Amicis, nell’ordinanza, è stata «abbandonata a un destino di dolore». La testimonianza, riportata oggi da Repubblica, risale al 2 gennaio 2021 davanti ai carabinieristazione La Storta. La deposizione «L’alcol stava sul tavolo accanto alla cucina, una mia amica mi riempiva il bicchiere e me lo portava. Ognuno credo abbia portato qualcosa. C’erano le canne, ...

Advertising

iwantyouoncess : non vedevo gli ateez dall’inizio di questa estate mi mancano troppissimo aiuto - AMG9208 : @chiara_iod Ho passato giorni a cercare di guardare oltre, perché vedevo in Fede altro. Ho passato momenti a cercar… - LisaRow80847297 : era d'obbligo rifarmi la maratona di donnie darko oggi che è il suo anniversario dopo un anno che non lo vedevo. lo… - PanzerUberAlles : @_FoxRed è vedovo di quello che è vedevo dell'Inter... gli uomini non avrebbero dovuto dividere quello che il fato che aveva unito imho - blackmoonlivght : unpopular opinion: gli eternals mi sono piaciuti ma non troppo, non mi cambiava nulla se non lo vedevo -