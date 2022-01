Tpl: sciopero di 24 ore il 25 febbraio per bus e metro (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Nuovonazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25nel trasporto pubblico locale". A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl ...

Advertising

GiaPettinelli : Tpl: sciopero di 24 ore il 25 febbraio per bus e metro - CislNazionale : RT @FitCisl: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale per il rinnovo del con… - perrone_d : RT @FitCisl: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale per il rinnovo del con… - MPalenzona : RT @FitCisl: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale per il rinnovo del con… - sanna_marcello : RT @FitCisl: Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale per il rinnovo del con… -