The Flash | in arrivo un fumetto prequel in cui Batman aiuta Barry

Il film The Flash, diretto da Andy Muschietti, avrà una storia prequel a fumetti in arrivo a partire dal mese di aprile. The Flash, il film con star Ezra Miller, sarà preceduto dalla pubblicazione di un fumetto prequel in cui si vedrà il giovane supereroe venir preparato a combattere da Batman. Il progetto sarà composto da tre numeri e il primo sarà disponibile nei negozi tradizionali e online a partire dal 26 aprile. La miniserie a fumetti The Flash: The Fastest Man Alive è stata scritta dea Kenny Porter e mostrerà Barry Allen, il personaggio affidato a Ezra Miller, mentre chiede aiuto a Bruce Wayne per capire come imparare a gestire nel migliore dei modi i suoi poteri.

