Taviani e Argento: ecco l'Italia a Berlino (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA - "È proprio una bella notizia che il Festival di Berlino si farà in presenza. È il cinema che combatte e Berlino è un Festival che non si scoraggia e cerca sempre il nuovo del cinema nel mondo". ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA - "È proprio una bella notizia che il Festival disi farà in presenza. È il cinema che combatte eè un Festival che non si scoraggia e cerca sempre il nuovo del cinema nel mondo". ...

Advertising

nastridargento : Berlinale (10 - 16 febbraio), in gara Leonora Addio di Paolo Taviani. In concorso fra gli altri anche Hong Sang-so… - tv2000docfilm : RT @tg2000it: #Festival #Berlino torna in presenza, tra gli italiani i registi #PaoloTaviani e #DarioArgento #19gennaio #Berlinale #Berlin… - TV2000it : RT @tg2000it: #Festival #Berlino torna in presenza, tra gli italiani i registi #PaoloTaviani e #DarioArgento #19gennaio #Berlinale #Berlin… - fabio_falzone : RT @tg2000it: #Festival #Berlino torna in presenza, tra gli italiani i registi #PaoloTaviani e #DarioArgento #19gennaio #Berlinale #Berlin… - pabaldini : RT @cinematografoIT: 18 film si contenderanno l'Orso d'Oro e l'Orso d'Argento nella 72esima #Berlinale, dal 10 al 20 febbraio: Italia in ga… -