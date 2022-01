Spezia | Pecini | «La Sampdoria ha avuto tanti problemi esterni | si riprenderà presto»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Riccardo, dirigente dello, ha parlato in vista del match contro la: ecco le sue dichiarazioni Riccardoha parlato in vista del match contro la, soffermandosi anche sul ritorno in blucerchiato di Marco Giampaolo. Ecco le dichiarazioni del dirigente dello– «La presenza della Samp in fondo alla classifica è temporanea. Dimostra più che altro che in un ambiente serve equilibrio, tranquillità e lavoro. Hannotroppiper avere un percorso lineare in campo. Sono sicuro che riprenderanno a marciare, spero solo lo facciano dopo la sosta». GIAMPAOLO – «E’ innamorato della Samp e del suo ambiente. Trovache ha già ...

Lo ha detto Riccardo, chief football operations officer delloe per anni capo scout del club blucerchiato.domenica ritroverà il tecnico Marco Giampaolo, a cui in estate aveva ...L'altro volto delloche sorride. Quello con Thiago Motta è un rapporto costruito un pezzo ... tra i punti messi giù a tavolino con il direttore sportivo Riccardo, c'era anche l'utilizzo ..."Per Gyasi e Verde siamo in stato avanzato; con Maggiore stiamo ancora parlando, anche se non vedo grandi problemi nel trovare un accordo. Chiuse queste tre questioni, parleremo degli altri giocatori" ..."La presenza della Samp in fondo alla classifica è temporanea. Dimostra più che altro che in un ambiente serve equilibrio, tranquillità e lavoro. Hanno avuto troppi problemi esterni per avere un perco ...