San Valentino 2022 a Roma: menu e prezzi dei migliori locali della Capitale (Di giovedì 20 gennaio 2022) AQUALUNAE IN LOVELo Chef Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot dedica a San Valentino un menu degustazione da assaporare all'interno del bistrot, in un'atmosfera Romantica e curata in ogni dettaglio, o da gustare comodamente a casa con l'asporto. I clienti saranno accolti dal Benvenuto dello chef, la degustazione di un olio pluripremiato e tour di sali dal mondo, Sashimi di salmone selvaggio, polline allo yuzu, spuma di topinambur e polvere alla rapa rossa. A seguire Mantecato di Carnaroli con arselle, senape e polvere di cavolo viola, Paccheri con baccalà mantecato, cocco e passion fruit, Ombrina in guazzetto con spugna al nero di seppia e patate. Finale goloso con il Pre dessert e con Dolce luna versione 1.2, spagna al cacao profumato al rum, crema alla gianduia, nocciole Igp Piemonte e caramello salato, un dolce arrivederci dello ...

