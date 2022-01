Quirinale, come votano i positivi? Idea drive - in nel parcheggio di Montecitorio (Di giovedì 20 gennaio 2022) A pochi giorni dalla prima seduta di votazione per il presidente della Repubblica c'è una grande incognita: se e come far votare gli elettori positivi al Covid o in quarantena per essere contatti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) A pochi giorni dalla prima seduta di votazione per il presidente della Repubblica c'è una grande incognita: se efar votare gli elettorial Covid o in quarantena per essere contatti ...

Advertising

Mov5Stelle : Il nome di Berlusconi come Presidente della Repubblica è inaccettabile. Se si vuole trovare un candidato al… - La7tv : #dimartedi Alessandro Di Battista: 'Draghi dovrebbe vergognarsi! Scappa al Quirinale come Vittorio Emanuele III...' - Azione_it : La questione Quirinale distoglie lo sguardo dai veri problemi. Quello dell'energia per esempio, M5S e PD come pensa… - SHIN_Fafnhir : RT @lucaccini_carla: Più di 230mila positivi, negozi vuoti, servizi in affanno, scuole decimate, aziende in emergenza personale, obbligo va… - Anti_UE_Patriot : @christian_fsi @Quirinale e @Palazzo_Chigi dovete abolire il Pass Grin come Regno Unito e Svezia. Sennò vi aboliremo noi. -