Pedofilia | il rapporto sull' arcidiocesi di Monaco | Ratzinger commise errori in 4 casi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Papa Benedetto XVI e' stato accusato " in un report pubblicato oggi " per la gestione deidinella chiesa die Frisinga quando era l'arcivescovo. "Per i 4di, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Pedofilia, rapporto Monaco: almeno 497 vittime di abusi nell'arcidiocesi #pedofilia - Agenzia_Italia : Ratzinger non intervenne su quattro preti accusati di pedofilia - GaetanoGorgoni : #Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di neg… - Texasexpatriate : come tutti i papi - Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia rapporto

Nelsui casi die sull'occultamento, il Papa emerito Joseph Ratzinger viene accusato di comportamenti erronei in 4 casi, relativamente al periodo in cui era arcivescovo. Accuse che ...Papa Benedetto XVI e' stato accusato " in un report pubblicato oggi " per la gestione dei casi dinella chiesa di Monaco e Frisinga quando era l'arcivescovo. "Per i 4 casi di, siamo giunti alla conclusione che l'allora arcivescovo cardinale Ratzinger e' da accusare di cattiva condotta per i casi di abuso sessuale", ha affermato lo studio legale Westpfahl Spilker ...Il report sulla chiesa tedesca accusa Papa Ratzinger: l'indagine riguarda quattro casi di pedofilia avvenuti quando era arcivescovo di Monaco ...Papa Benedetto XVI e' stato accusato – in un report pubblicato oggi – per la gestione dei casi di pedofilia nella chiesa di Monaco e Frisinga ...