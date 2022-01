Non è l’Arena, Marco Melandri si difende: “Non sono un No-Vax, ma un Free-Vax”. E Massimo Giletti manda in onda un audio inedito (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra gli ospiti di Non è l’Arena durante la puntata di ieri 19 gennaio anche Marco Melandri, l’ex pilota di MotoGp travolto dalle polemiche dopo aver detto di essersi preso il Covid volontariamente per ottenere il Green Pass. In collegamento con Massimo Giletti, Melandri ha spiegato: “Mi prendo le responsabilità di quello che è successo. Era un momento di frustrazione incredibile. Non ho cercato il contatto ma una volta che ho capito di averlo preso, ho cercato di ironizzare. Non sono un No-Vax, sono un Free-Vax, nel senso che ogni persona ha una storia propria e deve essere in grado di scegliere il proprio destino”. Allora il padrone di casa è intervenuto: “Il fatto che voi campioni vi sentiate dei fenomeni che hanno sfidato la morte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tra gli ospiti di Non èdurante la puntata di ieri 19 gennaio anche, l’ex pilota di MotoGp travolto dalle polemiche dopo aver detto di essersi preso il Covid volontariamente per ottenere il Green Pass. In collegamento conha spiegato: “Mi prendo le responsabilità di quello che è successo. Era un momento di frustrazione incredibile. Non ho cercato il contatto ma una volta che ho capito di averlo preso, ho cercato di ironizzare. Nonun No-Vax,un-Vax, nel senso che ogni persona ha una storia propria e deve essere in grado di scegliere il proprio destino”. Allora il padrone di casa è intervenuto: “Il fatto che voi campioni vi sentiate dei fenomeni che hanno sfidato la morte, ...

