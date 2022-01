Lorena Loiacono Nei primi 10 giorni di scuola | 9 classi su dieci sono state in

Advertising

zazoomblog : Lorena Loiacono Il Covid? Per i medici è peggio del Vietnam. Hanno perso - #Lorena #Loiacono #Covid? #medici -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Loiacono

Leggo.it

Nei primi 10 giorni di scuola, 9 classi su dieci sono state in presenza. Il dato arriva direttamente dal ministro all'istruzione Bianchi intervenuto ieri in commissione cultura alla ...Mai così tanti morti dall'aprile dello scorso anno e un numero di contagiati che segna il record dall'inizio della pandemia. Gli esperti non hanno dubbi: siamo nel picco. Ieri sono ...Lorena LoiaconoNei primi 10 giorni di scuola, 9 classi su dieci sono state in presenza. Il dato arriva direttamente dal ministro all'istruzione Bianchi intervenuto ieri in commissione cultura ...La vita dei dottori, dopo due anni di pandemia, è diventata un inferno: sul telefonino centinaia di notifiche, tra chat, mail e chiamate, mentre il citofono dello studio non smette di suonare. Per gli ...