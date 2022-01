Lo zio di Saman è arrivato a Bologna (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - E' sbarcato a Bologna alle 12.54 Danish Hasnain, il 34enne pachistano arrestato a Parigi lo scorso 22 settembre, ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l'esecutore materiale del presunto omicidio di Saman Abbas la ragazza connazionale di 18 anni scomparsa da Novellara, nel Reggiano, dall'aprile 2021 dopo aver detto no ad un matrimonio combinato in patria. L'uomo, riportato in Italia dal personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (S.C.I.P.), articolazione operativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, ha volato su un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. A bordo pista, presenti anche Polizia e Finanza, le operazioni di consegna del detenuto, atteso in uscita dal "Varco est" dell'aeroporto. Partito dal "Charles de Gaulle" di Parigi, al Marconi di Bologna, lo zio di Saman era ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - E' sbarcato aalle 12.54 Danish Hasnain, il 34enne pachistano arrestato a Parigi lo scorso 22 settembre, ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l'esecutore materiale del presunto omicidio diAbbas la ragazza connazionale di 18 anni scomparsa da Novellara, nel Reggiano, dall'aprile 2021 dopo aver detto no ad un matrimonio combinato in patria. L'uomo, riportato in Italia dal personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (S.C.I.P.), articolazione operativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, ha volato su un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. A bordo pista, presenti anche Polizia e Finanza, le operazioni di consegna del detenuto, atteso in uscita dal "Varco est" dell'aeroporto. Partito dal "Charles de Gaulle" di Parigi, al Marconi di, lo zio diera ...

