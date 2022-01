L’ex Juve attacca: “È un simulatore, ma in Italia fa ciò che vuole!” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ex Juve e Torino Pasquale Bruno ci ha insegnato che, quando rilascia dichiarazioni, non sa essere banale. Anche questa volta, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, L’ex difensore ha lanciato un durissimo attacco a Leonardo Bonucci, attuale difensore della Juventus e della nazionale Italiana di calcio. Bonucci-Juventus Queste le sue parole: “Mi piacerebbe arbitrare: avrei il carattere giusto. E ammonirei subito tutti i simulatori, tanto li conosco uno per uno. Tutti gridano e si mettono le mani sulla faccia anche se vengono sfiorati sul petto. L’esempio è Bonucci: in Italia fa quello che vuole, con la Nazionale lo hanno espulso in due minuti”. Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022)e Torino Pasquale Bruno ci ha insegnato che, quando rilascia dichiarazioni, non sa essere banale. Anche questa volta, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,difensore ha lanciato un durissimo attacco a Leonardo Bonucci, attuale difensore dellantus e della nazionalena di calcio. Bonucci-ntus Queste le sue parole: “Mi piacerebbe arbitrare: avrei il carattere giusto. E ammonirei subito tutti i simulatori, tanto li conosco uno per uno. Tutti gridano e si mettono le mani sulla faccia anche se vengono sfiorati sul petto. L’esempio è Bonucci: infa quello che vuole, con la Nazionale lo hanno espulso in due minuti”.

