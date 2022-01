Letta dice no a candidati centrodestra per Colle | ma M5s preoccupa molti

Advertising

fattoquotidiano : Summit a tre. Il capo del M5S vede il segretario dem e Speranza: la carta di un nome di alto profilo da trovare con… - alecavo : RT @ilfoglio_it: #Berlusconi è ancora convinto di farcela, dice Gianni Letta. Entro domenica scioglierà la riserva. Ma #Salvini Lega teme i… - ilfoglio_it : #Berlusconi è ancora convinto di farcela, dice Gianni Letta. Entro domenica scioglierà la riserva. Ma #Salvini Lega… - carutig : RT @globalistIT: - Arturo_Scotto : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Letta dice

L'incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini era stato concordato tra il leader M5s eil deputato Pd Enrico Borghi e anche dal Nazareno garantiscono che il segretario democratico era ...... la prossima pandemia,, sarà peggio di questa. Allegria - una leonessa si intenerisce di un ... beh, mi fa dire: "perché non ci ho pensato io prima?" - Enrico: "L'assalto al colle della ...Adividere i giallorosa sul Quirinale, cioè a tenere per ora distanti Giuseppe Conte ed Enrico Letta, è Mario Draghi. L’attuale premier, che per salire al Colle dovrebbe superare due ostacoli mica picc ...Adividere i giallorosa sul Quirinale, cioè a tenere per ora distanti Giuseppe Conte ed Enrico Letta, è Mario Draghi. L’attuale premier, che per salire al Colle dovrebbe superare due ostacoli mica picc ...