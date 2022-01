Le donne nella partita del Quirinale (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Ci vuole una donna al Quirinale", si sente ripetere da politici, con un alto tasso di ipocrisia, visto che si indica una donna genericamente, senza nome: un'ipocrisia resa ancora più chiara dalle scelte sui delegati regionali, solo 6 donne su 58. Saranno 355 le grandi elettrici su 1009 totali. Altrove però si procede più velocemente, come nelle istituzioni europee: all'Europarlamento è appena stata eletta Roberta Metsola. Qualcuno ha detto "eh, ma lei è antiabortista", come se questo la rendesse meno donna. Invece il punto è proprio questo: le donne ricoprano ruoli importanti, e siano giudicate per le loro posizioni e il loro operato, non in quanto donne. Esattamente come avviene agli uomini. Leggi su lastampa (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Ci vuole una donna al", si sente ripetere da politici, con un alto tasso di ipocrisia, visto che si indica una donna genericamente, senza nome: un'ipocrisia resa ancora più chiara dalle scelte sui delegati regionali, solo 6su 58. Saranno 355 le grandi elettrici su 1009 totali. Altrove però si procede più velocemente, come nelle istituzioni europee: all'Europarlamento è appena stata eletta Roberta Metsola. Qualcuno ha detto "eh, ma lei è antiabortista", come se questo la rendesse meno donna. Invece il punto è proprio questo: lericoprano ruoli importanti, e siano giudicate per le loro posizioni e il loro operato, non in quanto. Esattamente come avviene agli uomini.

Advertising

_Nico_Piro_ : #20gennaio #Afghanistan è stata una notte difficile a Kabul, le notizie sono ancora molto confuse. Tre attiviste pe… - cameliaboban : RT @casiquotidiani: ??Il 27 gennaio 2022 #giornodellamemoria con un edit-a-thon e un #webinar dedicato??'Donne nella Shoah'. Il #webinar (18… - WikiDonne : RT @casiquotidiani: ??Il 27 gennaio 2022 #giornodellamemoria con un edit-a-thon e un #webinar dedicato??'Donne nella Shoah'. Il #webinar (18… - danieledv79 : RT @rosadineve: Di fronte a donne come l'on.Di Noia, brava e coraggiosa nella sua presenza in Parlamento nonostante difficoltà della sua co… - Skelter_65 : RT @_Nico_Piro_: #20gennaio #Afghanistan è stata una notte difficile a Kabul, le notizie sono ancora molto confuse. Tre attiviste per i dir… -