Dritto Rovescio 20 gennaio 2022 | ospiti e anticipazioni di stasera

Advertising

MichelaRoi : RT @tempoweb: La #Maglie si scatena e accusa: “In #Italia popolazione terrorizzata dopo il flop #vaccino” #covid19 #drittoerovescio #rete4… - sudfuturo : RT @tempoweb: La #Maglie si scatena e accusa: “In #Italia popolazione terrorizzata dopo il flop #vaccino” #covid19 #drittoerovescio #rete4… - mamelettrico : RT @tempoweb: La #Maglie si scatena e accusa: “In #Italia popolazione terrorizzata dopo il flop #vaccino” #covid19 #drittoerovescio #rete4… - gipsy1966 : RT @tempoweb: La #Maglie si scatena e accusa: “In #Italia popolazione terrorizzata dopo il flop #vaccino” #covid19 #drittoerovescio #rete4… - fm347153 : RT @tempoweb: La #Maglie si scatena e accusa: “In #Italia popolazione terrorizzata dopo il flop #vaccino” #covid19 #drittoerovescio #rete4… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio

Fiale di salive, tamponi usati, incontri per infettarsi: per ottenere il Green pass , i no vax sono disposti a tutto, anche a pagare per farsi contagiare. '' ha svolto un viaggio virtuale nel mondo dei non vaccinati che vive sulle chat di Telegram e WhatsApp : 'Ho un tampone - dice uno di loro che si presenta da positivo a un incontro ...Rete 4:, l'appuntamento con l'approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 1.244.000 spettatori con il 7% di ...Il terrore in Italia. Maria Giovanna Maglie è ospite della puntata del 20 gennaio di Dritto e rovescio, programma di Rete4 che vede Paolo Del ...La serie Tv con Luca Argentero resiste alla concorrenza del calcio e al calo fisiologico della seconda puntata, collezionando 6 ...