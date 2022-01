Doc – Nelle tue mani 2: qual è la location della fiction di Rai 1 (Di giovedì 20 gennaio 2022) , dove è stato girato qual è la location di Doc – Nelle tue mani 2, la popolare serie tv di Rai 1 giunta alla seconda stagione? Dove è stato girato? Le avventure del dottor Fanti e di tutta la squadra sono tornate, in onda ogni giovedì su Rai 1. Molti seguendo la fiction si chiedono qual è la location e l’ospedale molto tecnologico nel quale lavora Doc, il personaggio interpretato da Luca Argentero, e tutti i personaggi della serie campione d’ascolti. L’ospedale di cui si parla nella fiction è il Policlinico Ambrosiano. Ma in realtà non esiste davvero. Dove è girato allora Doc? Gran parte della struttura è stata ricostruita negli studi di Formello, vicino a Roma. Per girare Doc – Nelle ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 20 gennaio 2022) , dove è stato giratoè ladi Doc –tue2, la popolare serie tv di Rai 1 giunta alla seconda stagione? Dove è stato girato? Le avventure del dottor Fanti e di tutta la squadra sono tornate, in onda ogni giovedì su Rai 1. Molti seguendo lasi chiedonoè lae l’ospedale molto tecnologico nele lavora Doc, il personaggio interpretato da Luca Argentero, e tutti i personaggiserie campione d’ascolti. L’ospedale di cui si parla nellaè il Policlinico Ambrosiano. Ma in realtà non esiste davvero. Dove è girato allora Doc? Gran partestruttura è stata ricostruita negli studi di Formello, vicino a Roma. Per girare Doc –...

