Cagliari | corsa a Nandez | tra Napoli e Torino spunta un terzo club

Per Nandez aumentano le pretendenti: l'uruguayano è corteggiato dai partenopei, dai granata e anche dall'Inter Aumentano le pretendenti per Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari che durante il mercato di gennaio potrebbe dare l'addio ai rossoblu. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, l'uruguayano sarebbe finito nel mirino dell'Inter, a caccia di rinforzi in mezzo al campo. Il classe 1995, dunque, fa gola a diversi club di serie A e il Cagliari proverà a trattenerlo nonostante le offerte. Oltre ai nerazzurri, vanno registrati i sondaggi di Napoli e Torino, le altre squadre interessate a Nandez già da qualche settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

