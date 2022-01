Basket, il primo caso di un giocatore No vax: Cantù risolve il contratto con Robert Johnson (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Pallacanestro Cantù ha risolto il contratto con Robert Johnson. Il giocatore che non aveva voluto vaccinarsi dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul Green pass. L’americano viaggiava a oltre 19 punti di media in A2: si accaserà in Polonia, nel Legia Kosz. Dopo la guardia, il prossimo giocatore No vax a salutare l’Italia potrebbe essere l’esterno di Forlì Kenny Hayes. In A1 infatti valgono invece le regole degli sportivi professionisti. E quindi ad oggi basta il Green pass base per scendere in campo: un tampone 48 ore prima e si gioca. Ma per Johnson, spiega oggi La Stampa, non sono state ammesse deroghe: «Per tre settimane l’abbiamo messo di fronte alla realtà dei fatti e soprattutto gli ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Pallacanestroha risolto ilcon. Ilche non aveva voluto vaccinarsi dal 10 gennaio non poteva allenarsi con i suoi compagni e giocare le partite in campionato per le nuove norme sul Green pass. L’americano viaggiava a oltre 19 punti di media in A2: si accaserà in Polonia, nel Legia Kosz. Dopo la guardia, il prossimoNo vax a salutare l’Italia potrebbe essere l’esterno di Forlì Kenny Hayes. In A1 infatti valgono invece le regole degli sportivi professionisti. E quindi ad oggi basta il Green pass base per scendere in campo: un tampone 48 ore prima e si gioca. Ma per, spiega oggi La Stampa, non sono state ammesse deroghe: «Per tre settimane l’abbiamo messo di fronte alla realtà dei fatti e soprattutto gli ...

