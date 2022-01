Ascolti tv 19 gennaio 2022: Inter-Empoli come Juve-Samp. Crolla Rai1, boom Sciarelli, sale Ossini. Giletti (Melandri, Povia) e Brindisi (Bassetti, Donato) pari (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ascolti Tv al top: Tg1 a 5,792 milioni e 24,3%. I Soliti Ignoti a 5,374 milioni e 20,95%. Tg5 5,097 milioni e 21,3%. L’Eredità 4,941 milioni e 23,57%. Altre Mediaset (10,5% all-day, 10,7% pt.) doppiano Altre Rai (5,6% e 5,8%) Mediaset raddoppia con successo la programmazione settimanale dedicata alla Coppa Italia (e stasera triplicherà) ed è fin qui fortunata. Se Juve- Sampdoria aveva reso 4 milioni di spettatori ed il 16,8%, ieri Inter-Empoli, in onda su Canale5, è stata molto più combattuta del previsto e si è protratta fino ai tempi supplementari, ottenendo meno spettatori, ma più share e vincendo comunque nettamente contro l’altra ammiraglia. Mercoledì televisivo – quindi – all’insegna del calcio, quello del 19 gennaio, con un altro match trasmesso invece nel preserale di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 20 gennaio 2022)Tv al top: Tg1 a 5,792 milioni e 24,3%. I Soliti Ignoti a 5,374 milioni e 20,95%. Tg5 5,097 milioni e 21,3%. L’Eredità 4,941 milioni e 23,57%. Altre Mediaset (10,5% all-day, 10,7% pt.) doppiano Altre Rai (5,6% e 5,8%) Mediaset raddoppia con successo la programmazione settimanale dedicata alla Coppa Italia (e stasera triplicherà) ed è fin qui fortunata. Sedoria aveva reso 4 milioni di spettatori ed il 16,8%, ieri, in onda su Canale5, è stata molto più combattuta del previsto e si è protratta fino ai tempi supplementari, ottenendo meno spettatori, ma più share e vincendo comunque nettamente contro l’altra ammiraglia. Mercoledì televisivo – quindi – all’insegna del calcio, quello del 19, con un altro match trasmesso invece nel preserale di ...

Advertising

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di mercoledì 19 gennaio In Francia ottima chiusura per… - TweetNotizie : Ascolti Tv 19 gennaio 2022, Canale5 alza la Coppa e la Sciarelli supera Rai1 - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 19 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 19 gennaio 2022: Coppa Italia, Chi l’ha visto?, Non è l’Arena - occhio_notizie : La Coppa Italia Inter-Empoli batte gli ascolti tv di questo mercoledì sera?? #ascoltitv #datiauditel -