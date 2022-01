Arisa scoppia in lacrime in diretta tv, mandata la pubblicità: “Datemi l’acqua” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Arisa è stata ospite della puntata di domenica scorsa di Citofonare Rai 2, il programma mattutini condotto da Paola Perego e Simona Ventura. La cantante ha parlato sia della sua vita professionale, sia di quella privata e, specie in relazione a quest’ultima, ha avuto un momento di cedimento. Improvvisamente, infatti, è scoppiata in lacrime e le conduttrici hanno ritenuto opportuno agire con un’interruzione pubblicitaria. Arisa parla di Ballando con le stelle e Vito Coppola Nel corso dell’ultima puntata di Citofonare Rai 2 Arisa si è resa protagonista di un crollo emotivo piuttosto importante. La donna ha cominciato la sua intervista in modo piuttosto tranquillo e ha parlato della sua vita professionale e della sua recente partecipazione a Ballando con le stelle. In tale programma è stata accompagnata ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 gennaio 2022)è stata ospite della puntata di domenica scorsa di Citofonare Rai 2, il programma mattutini condotto da Paola Perego e Simona Ventura. La cantante ha parlato sia della sua vita professionale, sia di quella privata e, specie in relazione a quest’ultima, ha avuto un momento di cedimento. Improvvisamente, infatti, èta ine le conduttrici hanno ritenuto opportuno agire con un’interruzione pubblicitaria.parla di Ballando con le stelle e Vito Coppola Nel corso dell’ultima puntata di Citofonare Rai 2si è resa protagonista di un crollo emotivo piuttosto importante. La donna ha cominciato la sua intervista in modo piuttosto tranquillo e ha parlato della sua vita professionale e della sua recente partecipazione a Ballando con le stelle. In tale programma è stata accompagnata ...

