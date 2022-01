Troppi assenti tra i prof per Covid: in classe casalinghe e non solo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Troppi insegnanti assenti causa Covid e, senza DAD ma con didattica in presenza, occorre fare di necessità virtù. Così, come ad esempio, accade in provincia di Viterbo: in cattedra parrucchiere, casalinghe. Già: perchè loro, maestre con diploma magistrale ma che da tempo però fanno tutt’altro nella vita, sono state richiamate in servizio. Troppe cattedre vuote, tra insegnanti positivi o in quarantena: le maestre ex legge 2002 tornano essenziali per non stoppare la didattica di materne ed elementari. Persone, chi con partita Iva, chi ad esempio dedito alla pasticceria e perfino ultrasessantenni, che hanno risposto al richiamo dando disponibilità a coprire turni e posti vacanti. Benché tempo, ovviamente, abbiano perso smalto e dimestichezza, talvolta si tratta appena di districarsi tra un sistema misto di alunni in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022)insegnanticausae, senza DAD ma con didattica in presenza, occorre fare di necessità virtù. Così, come ad esempio, accade in provincia di Viterbo: in cattedra parrucchiere,. Già: perchè loro, maestre con diploma magistrale ma che da tempo però fanno tutt’altro nella vita, sono state richiamate in servizio. Troppe cattedre vuote, tra insegnanti positivi o in quarantena: le maestre ex legge 2002 tornano essenziali per non stoppare la didattica di materne ed elementari. Persone, chi con partita Iva, chi ad esempio dedito alla pasticceria e perfino ultrasessantenni, che hanno risposto al richiamo dando disponibilità a coprire turni e posti vacanti. Benché tempo, ovviamente, abbiano perso smalto e dimestichezza, talvolta si tratta appena di districarsi tra un sistema misto di alunni in ...

