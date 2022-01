Spezia vs Sampdoria (probabili formazioni e Tv) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gara valida per la ventitreesima giornata della Serie A 21/22. Un derby ligure fondamentale che sarà fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza. Lo Spezia, reduce dall’impresa di San Siro contro il Milan, affronta una Sampdoria alle prese con un periodo molto negativo. Per i blucerchiati sarà la prima gara con il nuovo tecnico Giampaolo. Spezia vs Sampdoria si giocherà domenica 23 gennaio alle ore 15,00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. Come arrivano le squadre? Gli spezzini hanno vinto a San Siro contro il Milan per 1-2 tra mille polemiche. Storia di Davide che batte Golia in poche parole, ma quel che conta è che la squadra di Thiago Motta ha messo a segno un colpo clamoroso in ottica salvezza. Un po’ fortunata la squadra spezzina, che soffre fin dall’inizio della gara, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gara valida per la ventitreesima giornata della Serie A 21/22. Un derby ligure fondamentale che sarà fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza. Lo, reduce dall’impresa di San Siro contro il Milan, affronta unaalle prese con un periodo molto negativo. Per i blucerchiati sarà la prima gara con il nuovo tecnico Giampaolo.vssi giocherà domenica 23 gennaio alle ore 15,00 presso lo stadio Alberto Picco di La. Come arrivano le squadre? Gli spezzini hanno vinto a San Siro contro il Milan per 1-2 tra mille polemiche. Storia di Davide che batte Golia in poche parole, ma quel che conta è che la squadra di Thiago Motta ha messo a segno un colpo clamoroso in ottica salvezza. Un po’ fortunata la squadra spezzina, che soffre fin dall’inizio della gara, ...

Advertising

DiMarzio : #Sampdoria | Roberto D'Aversa dovrebbe continuare fino al derby con lo #Spezia, ma torna forte l'idea #Giampaolo - sowmyasofia : Spezia vs Sampdoria (probabili formazioni e Tv) - TMWSampdoria : Spezia, Maggiore assente per squalifica contro Sampdoria - TMWSampdoria : Spezia, Platek: 'Concentrati in vista della Sampdoria, altra tappa importante' - infoitsport : Sampdoria impalpabile contro la Juve: non ha funzionato niente e domenica arriva lo Spezia -