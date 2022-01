Paternopoli | cisterna che trasporta Gpl finisce fuori strada | paura per un sannita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel comune di, in via Nocelleto per un incidentele che ha visto coinvolta unacheva GPL (gas di petrolio liquefatto), finita. La stessa è stata recuperata con l'ausilio dell'autogru giunta in supporto dalla sede centrale di Avellino, con un'operazione lunga e delicata. Alla guida del pesante automezzo un uomo di 54 anni originario di San Giorgio Del Sannio nel Beneventano, il quale proveniente dasi stava recando a Mirabella Eclano per effettuare l'ultima consegna della giornata, per lui oltre un comprensibile spavento, nessuna conseguenza.