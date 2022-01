LIVE Egitto-Sudan 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Salah vuole gli ottavi, debutta Elsadig Hassan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Egitto-Sudan 19.45 Le due nazionali si sono già affrontate in Coppa Araba: finì 5-0 per i Faraoni. In totale, sono 7 le vittorie, contro due successi Sudanesi e un pareggio. 19.40 L’arbitro della partita è Joshua Bondo, originario del Botswana. 19.35 Squadre in campo per il riscaldamento. Si gioca allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, la capitale del Camerun. 19.30 Tra mezz’ora il calcio d’inizio di Egitto-Sudan, 3ª giornata della Coppa d’Africa 2022. Le formazioni ufficiali Egitto (4-3-3): El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmoneim, Ashraf; Elneny, Al-Sulaya, El-Said; Salah, Mohamed, Marmoush. CT: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di19.45 Le due nazionali si sono già affrontate inAraba: finì 5-0 per i Faraoni. In totale, sono 7 le vittorie, contro due successiesi e un pareggio. 19.40 L’arbitro della partita è Joshua Bondo, originario del Botswana. 19.35 Squadre in campo per il riscaldamento. Si gioca allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, la capitale del Camerun. 19.30 Tra mezz’ora il calcio d’inizio di, 3ª giornata della. Le formazioni ufficiali(4-3-3): El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmoneim, Ashraf; Elneny, Al-Sulaya, El-Said;, Mohamed, Marmoush. CT: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Egitto-Sudan Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Mohamed Salah vuole gli ottavi di finale - #Egitto-Sudan #Coppa… - cicciopuz : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… - EdoKaedo : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… - dancherous : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… - GianmarcoLotti : RT @TunnelPodcast: ?? Se avete acceso invano Eurosport sperando nelle partite delle 17, allora stasera non perdetevi la nostra LIVE dalle 20… -