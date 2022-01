È morto l’attore francese Gaspard Ulliel | la tragedia in un incidente sugli sci | aveva 37 anni

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)all’età di 37, vittima di undi sci a La Rosière, in Savoia. A darne notizia è oggi la sua famiglia in una nota trasmessa alla France Presse: «Vittima di undi sci, oggi,».era stato ricoverato ieri in gravi condizioni poco prima delle 16 in un ospedale a Grenoble, a seguito di una collisione con un altro sciatore all’incrocio tra due piste blu. Quando è stato soccorso,era in stato d’incoscienza. Su Twitter l’omaggio del premierJean Castex: «è cresciuto con il cinema e il cinema è ...