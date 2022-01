Advertising

pisto_gol : All’età di 88 anni, è morto Francisco Gento, leggendaria ala sinistra del Real Madrid, unico giocatore ad aver vint… - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - MediasetTgcom24 : Spagna, morto l'uomo più anziano al mondo: aveva quasi 113 anni #spagna - BLIND_DATA24 : RT @luigicaputo71: Oggi #PaoloBorsellino avrebbe compiuto 82 anni: è morto quando ne aveva appena 52, per colpa di un paese che aveva bisog… - ilpost : È morto a 73 anni il giornalista André Leon Talley, uno dei più influenti nel settore della moda -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

Fanpage.it

Tragedia questa mattina in piazza Ugo Bassi ad Ancona , dove un uomo di 67, a seguito di un malore fatale, mentre si trovava all'interno della filiale di Unicredit. L'uomo stava svolgendo alcune operazioni bancarie insieme al fratello 61enne quando all'...E'a New York all'età di 73André Leon Talley, leggendario ex direttore artistico dell'edizione americana di Vogue e tra i primi afroamericani a imporsi nel settore della moda. Lo riferisce il ...Il Real Madrid, la Spagna e il calcio mondiale piangono Francisco “Paco” Gento. L’ex stella degli anni ’50 e 60' si è spenta all’età di 88 anni. “l Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio ...Bassetti ha spiegato che se nelle cartelle cliniche viene scritto 'positivo' il paziente viene automaticamente classificato come vittima del virus.