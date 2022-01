Covid: effetto “nocebo”, in test su vaccini eventi avversi causati da placebo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E ora si parla anche di placebo o meglio di effetto placebo nei test sui vaccini. Perchè anche chi ha ricevuto il placebo nei test sul vaccino anti-Covid ha segnalato effetti collaterali. Più di due terzi dei comuni eventi avversi associati al vaccino Covid possono essere attribuiti all'effetto “nocebo”, la versione negativa dell'effetto placebo. E' questa l'indicazione fornita dagli scienziati della Harvard Medical School che negli Stati Uniti hanno analizzato i dati relativi a 12 trial clinici sui vaccini Covid. I ricercatori, riporta il “Guardian”, hanno evidenziato che l'effetto ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) E ora si parla anche dio meglio dineisui. Perchè anche chi ha ricevuto ilneisul vaccino anti-ha segnalato effetti collaterali. Più di due terzi dei comuniassociati al vaccinopossono essere attribuiti all'”, la versione negativa dell'. E' questa l'indicazione fornita dagli scienziati della Harvard Medical School che negli Stati Uniti hanno analizzato i dati relativi a 12 trial clinici sui. I ricercatori, riporta il “Guardian”, hanno evidenziato che l'...

