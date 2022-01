Calciomercato Cagliari, i tifosi esultano: due colpi in arrivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Cagliari insegue una difficile salvezza ed è scatenato nel Calciomercato di gennaio: a breve potrebbero essere ufficiali due rinforzi. Al terz’ultimo posto in classifica dopo un girone di andata disastroso, il Cagliari dimostra di continuare a credere nella salvezza. E dopo i due successi di misura ottenuti ai danni di Sampdoria e Bologna, seguiti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilinsegue una difficile salvezza ed è scatenato neldi gennaio: a breve potrebbero essere ufficiali due rinforzi. Al terz’ultimo posto in classifica dopo un girone di andata disastroso, ildimostra di continuare a credere nella salvezza. E dopo i due successi di misura ottenuti ai danni di Sampdoria e Bologna, seguiti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Prevista per domani la chiusura per #Baselli - DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Non solo #Baselli: anche #Aebischer è a un passo - ManuBaio : #calciomercato, il #Cagliari insiste per avere dal #Milan Matteo #Gabbia in prestito, ma non prima dell'arrivo di u… - serieAnews_com : #Cagliari scatenato nel #Calciomercato di gennaio: sistemata la difesa con Lovato e Goldaniga, adesso tocca al cent… - Calciomercato99 : #Nandez #Napoli non c'è nulla, nessuna tattativa in corso tra i partenopei e il #Cagliari sul giocatore ad oggi c'e… -