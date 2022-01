Benedetta Rossi preoccupa i fan: “Devo operarmi alla schiena” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La ricetta questa volta sta nell’affetto dei fan. Benedetta Rossi pubblica un post in cui appare seduta e non davanti ai fornelli come siamo abituati a vederla e condivide con i follower la sua preoccupazione per un intervento alla schiena. “Eccomi qua… mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo” scrive scatenando la preoccupazione ma anche il sostegno dei 4 milioni che la seguono. “Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La ricetta questa volta sta nell’affetto dei fan.pubblica un post in cui appare seduta e non davanti ai fornelli come siamo abituati a vederla e condivide con i follower la suazione per un intervento. “Eccomi qua… mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualchezione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un interventoche rimando da troppo tempo” scrive scatenando lazione ma anche il sostegno dei 4 milioni che la seguono. “Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto ...

