Barcellona, Xavi a Dembelé: “O rinnova o è meglio che lasci subito” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “O rinnova o è meglio che lasci subito il Barcellona”. Senza mezzi termini il tecnico del Barcellona, Xavi, che parlando in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Athletic Bilbao per gli ottavi di Coppa del Re, ha definito la situazione del francese Ousmane Dembelè: “Ora non possiamo più aspettare. O il giocatore rinnova o cerchiamo un’uscita, non c’è altra possibilità. Siamo in una situazione complicata e siamo stati molto chiari con Ousmane. Vuole restare ma non è stato concordato, quindi dobbiamo prendere una decisione come club e cioè rinnovare o trovare un’uscita, Di andare in tribuna non se ne parla”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Oo ècheil”. Senza mezzi termini il tecnico del, che parlando in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Athletic Bilbao per gli ottavi di Coppa del Re, ha definito la situazione del francese Ousmane Dembelè: “Ora non possiamo più aspettare. O il giocatoreo cerchiamo un’uscita, non c’è altra possibilità. Siamo in una situazione complicata e siamo stati molto chiari con Ousmane. Vuole restare ma non è stato concordato, quindi dobbiamo prendere una decisione come club e cioère o trovare un’uscita, Di andare in tribuna non se ne parla”. SportFace.

