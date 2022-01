Australian Open 2022, prodezza incredibile di Carreno Busta contro Griekspoor (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pablo Carreno Busta è uscito indenne dal focoso confronto con Tallon Griekspoor, valevole per il secondo turno degli Australian Open, riuscendo a spuntarla dopo 5 set intensi. Successo dell’iberico per 6-3 6-7(6) 7-6(3) 3-6 6-4, al termine di un match ricco di giocate spettacolari. Tra queste spicca certamente un recupero semplicemente incredibile dell’iberico, il quale è riuscito ad arrivare…lì dove la logica non permetteva di contemplarlo. Recupero disumano di Carreno e colpo in contrattacco vincente, con Griekspoor incredulo per il guizzo atletico sensazionale del contendente al terzo turno. Di seguito il VIDEO completo del punto di riferimento, in conclusione del quale Carreno Busta si è lasciato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pabloè uscito indenne dal focoso confronto con Tallon, valevole per il secondo turno degli, riuscendo a spuntarla dopo 5 set intensi. Successo dell’iberico per 6-3 6-7(6) 7-6(3) 3-6 6-4, al termine di un match ricco di giocate spettacolari. Tra queste spicca certamente un recupero semplicementedell’iberico, il quale è riuscito ad arrivare…lì dove la logica non permetteva di contemplarlo. Recupero disumano die colpo in contrattacco vincente, conincredulo per il guizzo atletico sensazionale del contendente al terzo turno. Di seguito ilcompleto del punto di riferimento, in conclusione del qualesi è lasciato ...

