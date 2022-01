Aus Open | day 3 | Giorgi non delude | fuori Bronzetti e Trevisan

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Camila, 30esima testa di serie, supera in due set la ceca Martinkova. Nulla da fare sulla Rod Laver Arena per Lucia, che raccoglie due game contro la regina del tennis mondiale, l’australiana Barty, e per Martina che ne fa tre contro la spagnola Badosa, sesta favorita del seeding

Advertising

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - anboni : @barbarab1974 Ti risparmio tempo: video vecchio di anni, la tennista manco è iscritta agli Aus Open. Comunque, stor… - infoitsport : Aus Open, day 3: Berrettini e Sonego, obiettivo terzo turno - kroos_cj : Aus Open Parlay 1.18.22. Carreno ML. (-270) Sonego ML. (-240) Nadal 3-0. (-250) Berrettini 3-0. (-145) Shapovalov 3-0. (+140) - poorsantarella : Like e gioco 10 euro su Sinner in finale agli aus open -

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open

Eurosport IT

Andreas Seppi saluta gli Australian, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di ... Bolt () 6 - 3 6 - 3 6 - 4 Andujar (Esp) b. Dzumhur (Bih) 6 - 1 7 -......in tre set al polacco Majchrzak MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andreas Seppi saluta gli Australian, ... Bolt () 6 - 3 6 - 3 6 - 4 Andujar (Esp) b. Dzumhur (Bih) 6 - 1 7 - 5 6 - 1 . glb/red 18 - Gen - 22 ...Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (francesi e stranieri). A Djokovic dunque, dopo l'Aus Open, potrebbe essere impedito di parteci ...dalla parte del numero uno del mondo e che teoricamente avrebbe potuto affrontare nei quarti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono impegnati mercoledì nel secondo turno degli Australian Open, primo ...